Brauchtum : Immer mehr Lebendige Adventskalender in Kirchengemeinden

Viele Kirchengemeinden in Mecklenburg-Vorpommern pflegen den Brauch des Lebendigen Adventskalenders. Von Samstag an wird wieder täglich bis zum Heiligabend ein «Türchen» geöffnet: Menschen treffen sich vor geschmückten Fenstern oder Türen verschiedener Gastgeber, wie ein Sprecher des Pommerschen und Mecklenburgischen Kirchenkreises am Mittwoch mitteilte. Es werde gemeinsam gesungen, Geschichten oder Gedichte würden vorgetragen, es gebe Plätzchen, Tee oder Glühwein.

28. November 2018, 14:26 Uhr

So laden in der Kirchengemeinde Weitenhagen (Vorpommern-Greifswald) vor allem Familien zu Treffen vor ihren Häusern ein. Aber auch Konzerte und ein Fest im «Haus der Stille» stehen im Adventskalender. In Kröslin im selben Landkreis ist ein Team aus jungen ehrenamtlich engagierten Frauen seit Wochen mit den Vorbereitungen beschäftigt. Beteiligt sind neben Privatpersonen auch Gaststätten und Betriebe, eine Galerie, die Freester Bootswerft oder der Lubminer Volkschor. Rund um Jarmen und Kartlow sind Märchennachmittage, Lesungen, Vorträge Adventsliedersingen, die Ausstellung von Handarbeiten, Bastelarbeiten, Adventsmusik und Theater in der Kirche geplant.

Kirchengemeinden in den Städten stehen nicht nach: So wandert in der St. Johannis-Gemeinde in Neubrandenburg eine Laterne von Gastgeber zu Gastgeber. In Rostock Lütten Klein lädt die Kirchengemeinde jeden Nachmittag zum Singen und Basteln, zu Plätzchen und Tee ein. «Alle Jahre wieder - aber immer etwas anders...» - unter diesem Motto steht der Lebendige Adventskalender in der Kirchengemeinde Bad Doberan.