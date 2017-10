Umwelt : Immer mehr tote Kegelrobben: «Besorgniserregende Häufung»

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 13:17 Uhr

Immer mehr tote Kegelrobben werden an Mecklenburg-Vorpommerns Küste gefunden. In diesem Jahr seien es bereits 33, wie das Deutsche Meeresmuseum am Montag in Stralsund mitteilte. Bis September waren 25 tote Robben entdeckt worden. «In den 50 Jahren, in denen das Deutsche Meeresmuseum für die Bergung und Untersuchung der Totfunde von Meeressäugetieren in Mecklenburg-Vorpommern verantwortlich ist, wurden noch nie so viele Kegelrobben in einem Jahr an den Küsten gemeldet», sagte Michael Dähne, Kurator für Meeressäuger am Meeresmuseum. das sei eine besorgniserregende Häufung. Bei den Totfunden handele es sich zum großen Teil um junge ausgewachsene Tiere sowie um mehr Männchen als Weibchen.