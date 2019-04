Familie : Immer mehr Väter beziehen Elterngeld

Die Zahl der Väter im Nordosten, die für ihren Nachwuchs eine berufliche Auszeit nehmen und Elterngeld beziehen, ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, stieg die Zahl im Vergleich zu 2017 um sechs Prozent auf 6416, was einem Anteil von 21,5 Prozent der Elterngeld beziehenden Eltern entspricht (2017: 20,8 Prozent).

von dpa

11. April 2019, 15:42 Uhr

Doch die Mütter bezogen deutlich länger Elterngeld als die Väter, durchschnittlich 13,3 Monate, während die Väter nur 3,6 Monate zu Hause blieben, wie aus den Zahlen hervorgeht. Insgesamt stieg die Zahl der Elterngeldbezieher in MV auf 29 777 Menschen, ein leichtes Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.