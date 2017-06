Agrar : Immer mehr Wölfe: Land sagt Tierhaltern Unterstützung zu

Das Agrar- und Umweltministerium in Mecklenburg-Vorpommern sagt Bauern Unterstützung zum Schutz ihrer Tiere vor Wölfen zu. Zum Umgang mit der wachsenden Zahl an Wölfen in mehreren Bundesländern forderte Staatssekretär Jürgen Buchwald am Mittwoch jedoch «bundesweit abgestimmte Lösungen». So sollte eine Populationsgröße definiert werden, sagte er im Vorfeld eines Mahnfeuers am Mittwochabend in Steesow (Landkreis Ludwigslust- Parchim). Anlass für die geplante Veranstaltung war die zunehmende Zahl von Wolfsattacken auf Weidetiere.