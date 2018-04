Agrar : Immer weniger Insekten: Parlamentarischer Abend

von dpa

19. April 2018, 06:02 Uhr

Das Insektensterben, seine Ursachen und die Perspektiven für Schmetterlinge und Wildbienen sind heute Thema eines Parlamentarischen Abends in der Berliner Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) will das Thema in einer Podiumsdiskussion mit dem Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, Fritz Vahrenholt, und mit der neuen Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) erörtern. Auf dem Gelände der Landesvertretung soll zudem ein Insektenhotel aufgestellt werden. Backhaus erinnerte daran, dass 75 Prozent der Pflanzen auf bestäubende Insekten angewiesen sind. «Die Produktion eines Drittels aller Nahrungsmittel wäre ohne vorangegangene Insektenbestäubung nicht möglich», sagte er.