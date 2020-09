Agrar : Immer weniger Rinder und Schweine in Mecklenburg-Vorpommern

Die Rinder- und Schweinehaltung ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter zurückgegangen. Die Bauern im Nordosten hielten im vergangenen Jahr 486 699 Rinder - so wenige wie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr, wie aus einem Bericht des Statistischen Landesamtes vom Montag hervorgeht. Der Schweinebestand sank auf 811 612 Tiere und damit auf den niedrigsten Stand seit 2015. Zum Vergleich: 1991 hatten in den Ställen in Mecklenburg-Vorpommern fast 731 000 Rinder und 1,15 Millionen Schweine gestanden.

von dpa

21. September 2020, 14:41 Uhr