Justiz : Immer weniger Strafgefangene in Gefängnissen in MV

von dpa

09. Juni 2018, 09:54 Uhr

Die Zahl der Strafgefangenen und Sicherungsverwahrten in Mecklenburg-Vorpommern ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als 20 Jahren gefallen. Ende März saßen in den fünf Justizvollzugsanstalten des Landes 850 Verurteilte und elf Sicherungsverwahrte ein - 46 weniger als ein Jahr davor, wie das Justizministerium in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Hinzu kamen 177 Untersuchungshäftlinge. Die Zahl der Inhaftierten geht im Land kontinuierlich zurück. So wenige wie Ende März dieses Jahres waren es zuletzt 1996, als das Statistische Landesamt 835 Strafgefangene und Sicherungsverwahrte auswies. Der bisherige Höchststand war 2005 mit 1414 erreicht worden.