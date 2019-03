Auktion : Immobilien für 2,7 Millionen Euro in Rostock versteigert

Für insgesamt 2,7 Millionen Euro sind in Rostock 40 Immobilien aus Norddeutschland versteigert worden. Auf der Frühjahrsauktion der Norddeutsche Grundstücksauktionen (NDGA) am Samstag brachte ein mehr als 100 Hektar großes, bewaldetes Areal in Kirch Jesar bei Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 1,45 Millionen Euro ein, wie die NDGA am Sonntag mitteilte. Das Mindestgebot für das Areal mit Eigenjagd hatte bei 950 000 Euro gelegen. Rund 300 Bieter nahmen an der Auktion teil.

von dpa

10. März 2019, 11:20 Uhr

Ein ehemaliger Bunker in Papendorf bei Rostock wurde für 6500 Euro versteigert. Für 18 500 Euro wechselte der schwer beschädigte Nordflügel des Schlosses Remplin in Malchin (Mecklenburgische Seenplatte) den Besitzer. Die nächsten Auktionen finden am 22. Mai in Lübeck und am 25. Mai in Rostock statt.