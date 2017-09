Kriminalität : In Dänemark gestohlener Luxuswagen bei Pasewalk gestoppt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Ein Autodieb ohne gültige Fahrerlaubnis ist mit einem Luxuswagen vom dänischen Jütland bis nach Vorpommern gefahren. Dort stoppte ihn die Polizei. Der 35-jährige Fahrer wurde am Sonntag auf der Autobahn 20 Lübeck-Stettin (Szczecin) südlich von Pasewalk (Kreis Vorpommern-Greifswald) festgenommen, wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte. Die Bundespolizei in Flensburg hatte die Beamten um Hilfe gebeten. Der gestohlene Geländewagen, dessen Neuwert bei rund 90 000 Euro liegt, sollte nach Litauen gebracht werden und wurde beschlagnahmt. Im Süden Vorpommerns liefern sich Autodiebe und die Bundespolizei immer wieder Verfolgungsjagden.

Mitteilung der Polizei

von dpa

erstellt am 18.Sep.2017 | 08:50 Uhr