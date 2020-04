Schifffahrt : In den Häfen ertönen am 1. Mai die Schiffshörner

Am 1. Mai um 12.00 Uhr sollen in allen Häfen der Welt die Schiffshörner ertönen. Mit dem Signal solle auf die Bedeutung der Arbeit von Seefahrern während der Corona-Pandemie aufmerksam gemacht werden, teilten die International Chamber of Shipping als Dachverband der Reedereien sowie die Transportgewerkschaft ITF am Dienstag mit.

von dpa

28. April 2020, 15:33 Uhr

«Eine sehr gute Aktion, den Seeleuten gilt unsere Hauptsorge», sagte Alfred Hartmann, Präsident des Verbands Deutscher Reeder, am Dienstag: «Die Männer und Frauen an Bord, denen es in dieser Zeit besonders schwerfällt, fernab von Familien zu sein, leisten gerade jetzt einen enorm wichtigen Dienst, für den wir alle dankbar sein sollten.»