Tarife : In der IG Bau organisierte Dachdecker kriegen mehr Geld

19. Dezember 2018, 17:42 Uhr

In der Gewerkschaft IG Bau organisierte Dachdecker erhalten von diesem Monat an 5,6 Prozent mehr Geld - sofern ihr Betrieb der Dachdeckerinnung angehört. Im Oktober 2019 steige der Lohn dann ein weiteres Mal um 2,9 Prozent, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. Hinzu komme eine Einmalzahlung. Auch für Gesellen und Lehrlinge steige der Lohn. Das Dachdeckerhandwerk werde durch die Lohnerhöhung attraktiver, sagte IG Bau-Bezirkschef Jörg Reppin. Die Beschäftigten erhielten nun einen fairen Umsatzanteil. Von der boomenden Baubranche profitierten auch die Dachdeckerbetriebe.