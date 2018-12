Jahreswechsel : In diesem Jahr mehr D-Mark in Euro getauscht als 2017

von dpa

24. Dezember 2018, 12:16 Uhr

Knapp 17 Jahre nach der Euro-Bargeldeinführung gehen bei der Bundesbank in Mecklenburg-Vorpommern noch immer Hunderttausende D-Mark über den Schalter. In diesem Jahr haben Kunden in den beiden Filialen in Rostock und Neubrandenburg bis Mitte Dezember mehr D-Mark umgetauscht als im gesamten Jahr davor, wie ein Sprecher der Bundesbank in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur sagte. Genau waren es 655 117 Mark und 80 Pfennige. Dafür erhielten die Kunden 334 958 Euro und 57 Cent. Im gesamten Vorjahr waren 471 765,73 Mark in 241 212,19 Euro getauscht worden.