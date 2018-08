Geschichte : In Greifswald entsteht neues Archiv für die Pommernakten

Die so genannten Pommernakten zur Geschichte des östlichen Landesteils sollen in Greifswald bleiben und in einen Neubau kommen. Das Landeshauptarchiv für die Pommernakten solle in ein Magazingebäude ziehen, das als Anbau am Stadtarchiv entstehen soll, teilte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) am Donnerstag mit. Träger sollen die Hansestadt Greifswald gemeinsam mit dem Land sowie eventuell auch die Nordkirche werden, hieß es. «Nun können wir optimistisch in die Zukunft sehen, was die sachgerechte Aufbewahrung der wichtigen Akten Pommerns angeht», erklärte Dahlemann.

von dpa

16. August 2018, 15:56 Uhr

Bei den Akten handelt es sich den Angaben zufolge um alte Stadt- und Kirchenbücher, Einwohnerlisten und Innungsakten. Sie seien wichtig für das Verständnis der wechselvollen Geschichte der Region. Viele Akten seien in schlechtem Zustand, was laut Dahlemann unter anderem an Kriegsschäden und mangelnder Pflege zu DDR-Zeiten liegt. Derzeit liegen die Bestände in einer ehemaligen Kaserne, in der die Lagerbedingungen laut früheren Angaben den modernen Erfordernissen jedoch auch nicht genügten. Zur Sanierung und Sicherung der Akten waren im letzten Jahr 50 000 Euro aus dem Vorpommernfond bereitgestellt worden. Mit dem Neubau sollen Chronisten auch besseren Zugang für Forschungen bekommen.