Krankheiten : In Kliniken wird Spenderblut knapp

Die wachsende Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus und des Influenzavirus lässt die Zahl der Blutspender sinken. Aber möglicherweise ist auch die Angst vor einer Infektion der Grund für die Spenderzurückhaltung.

von dpa

12. März 2020, 06:44 Uhr

Die Unikliniken Greifswald und Rostock leiden wegen der raschen Ausbreitung des Coronavirus unter einem Mangel an Blutspendern. Dabei wird Blut nach Ansicht von Andreas Greinacher, Chef der Abteilung für Transfusionsmedizin an der Universitätsmedizin Greifswald, nicht nur punktuell, sondern in ganz Deutschland knapp. Deshalb sei es wichtig, dass die Kliniken genügend Blut aus ihrer Region erhalten und sich selbst versorgen können. Die Spenderzahlen hätten sich in den vergangenen Wochen halbiert, sagte ein Sprecher.

Wenn es richtig knapp wird, werde keine Klinik laut Greinacher die Möglichkeit haben, sich aus anderen Regionen Blut zu besorgen. Deshalb gehe jetzt die Universitätsmedizin auf ihre Mitarbeiter mit der Bitte zu, ihr zur Seite zu stehen.

Für den Chef des Instituts für Transfusionsmedizin an der Unimedizin Rostock, Volker Kiefel, ist das Coronavirus möglicherweise nicht der einzige Grund für die Verknappung. Er zieht die gleichfalls grassierenden grippalen Infekte, aber auch die wegen der Semesterferien geringere Zahl von Studenten in Betracht.

Auch das Deutsche Rote Kreuz appellierte an Blutspender, nicht aus Furcht vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus auf das Spenden zu verzichten. Beim DRK-Blutspendedienst Nord-Ost komme es derzeit zu einem verstärkten Rückgang der Spenderzahlen, hieß es. Hintergrund sei die Corona-Epidemie, aber auch die jahreszeitlich bedingte Zunahme von Erkältungs- und Influenzaerkrankungen.

Kiefel verwies darauf, dass Spender nach einem Aufenthalt in einer Risikoregion oder nach Kontakt mit infizierten Patienten für vier Wochen von der Spende zurückgestellt sind. Auch nach vollständiger Genesung nach einer gesicherten Infektion mit dem Coronavirus würden Spender für acht Wochen von der Spende zurückgestellt.