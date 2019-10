Wetter : In Mecklenburg-Vorpommern wird es sonnig

In Mecklenburg-Vorpommern wird in den nächsten Tagen viel Sonne erwartet. Laut Deutschem Wetterdienst gibt es am Mittwoch den ganzen Tag über kaum Wolken, bei Temperaturen um die zehn Grad.

von dpa

30. Oktober 2019, 07:13 Uhr

Der Donnerstag startet mit dichtem Nebel. Vereinzelt kann es morgens auch glatt auf den Straßen werden. Im Laufe des Tages zeigt sich dann aber wieder die Sonne. Die Temperaturen liegen zwischen acht und neun Grad.

Am Freitag scheint bis in die Mittagsstunden dann wieder landesweit die Sonne, erst am Nachmittag zieht es sich zu und es kommt zu Regenschauern. Die Höchsttemperatur liegt bei sieben Grad.