Bildung : In MV gehen auch Kinder ohne Deutschkenntnisse in die Schule

Kinder im Schulalter ohne Deutschkenntnisse gehen in Mecklenburg-Vorpommern trotzdem in die Schule - und werden dort intensiv gefördert. Sie bekommen in der Regel ein Jahr lang Deutschunterricht von speziell ausgebildeten Lehrern, wie das Bildungsministerium in Schwerin am Donnerstag mitteilte. Damit sie trotzdem schon im Klassenverband sind, nehmen die Schüler in dieser Zeit bereits an sogenannten nicht sprachintensiven Fächern teil, wie Kunst, Sport oder Musik.

von dpa

08. August 2019, 17:33 Uhr

Wenn das nicht ausreicht oder das Kind schon Kenntnisse hat, aber noch nicht am Fachunterricht teilnehmen kann, gibt es laut Ministerium die Möglichkeit zur begleitenden Förderung. Sie dauere in der Regel ein halbes Jahr und finde parallel zum Unterricht statt - als spezieller Gruppenunterricht oder integrativ im Klassenverband. «Es ist eine große Herausforderung für die betroffenen Schulen», sagte eine Ministeriumssprecherin. Es sei aber der richtige Weg, um die Kinder an die deutsche Sprache heranzuführen.

Im vergangenen Oktober ist dem Ministerium zufolge 3542 Schülern ein Sprachförderbedarf attestiert worden. Ein Jahr zuvor waren es 4990 gewesen und im Oktober 2016 - ein Jahr nach Beginn der großen Flüchtlingswelle - sogar 5638.

CDU/CSU-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hatte in einem Zeitungsinterview gesagt: «Um es auf den Punkt zu bringen: Ein Kind, das kaum Deutsch spricht und versteht, hat auf einer Grundschule noch nichts zu suchen.» Für betroffene Kinder schlug er eine Vorschulpflicht vor. Notfalls müsse eine Einschulung auch zurückgestellt werden.

Die Aussagen hatten eine lebhafte Debatte ausgelöst. Der Direktor des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim, Henning Lobin, sagte, ideal sei es, den normalen Schulunterricht mit einem speziellen sprachlichen Förderunterricht zu kombinieren. Dann könnten sprachliche Differenzen schnell ausgeglichen werden.