Schulen : In MV werden wieder Schulen gebaut

Das Innenministerium hat in diesem Jahr auf den steigenden Bedarf bei Schulen und Kitas reagiert, wie Innenminister Lorenz Caffier (CDU) sagte. Im Rahmen eines Sonderprogramms des Landes seien rund zehn Millionen Euro für neun Projekte zusätzlich bereitgestellt worden. Davon profitierten auch der Umbau einer Berufsschule in Neubrandenburg sowie die Sanierung von zwei Grundschulen in Stralsund und Wismar sowie einer Regionalschule in Sassnitz. Auch zwei Kita-Projekte in Warin und Bad Kleinen würden so unterstützt. Caffier kündigte weitere Förderungen an.

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:12 Uhr