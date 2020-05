Arbeit : In MV wieder mehr Arbeitsschutz-Kontrollen in Betrieben

Es geht um die Gestaltung des Arbeitsplatzes, Lärmschutz oder den Umgang mit gefährlichen Stoffen. Damit Beschäftigte im Job nicht gefährdet werden, gelten Standards. Aber wie werden die in MV überwacht?

von dpa

04. Mai 2020, 07:17 Uhr

Die Zahl der Arbeitsschutz-Kontrollen in deutschen Betrieben ist weiter gesunken. Im Jahr 2018 machten die zuständigen Länderbehörden 167 000 Betriebsbesichtigungen, nachdem es 2017 knapp 183 000 gewesen waren - und 2008 mehr als 332 000. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dagegen gab es in Mecklenburg-Vorpommern einen leichten Anstieg: von 16 408 auf 16 748.

Zehn Jahre zuvor waren es in Mecklenburg-Vorpommern noch 20 672. Dabei sank die Zahl der Beanstandungen in diesem Zeitraum von knapp 14 000 auf 5367. In Mecklenburg-Vorpommern waren vor zwei Jahren 70 Arbeitsschutzbeamte unterwegs; nur in Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen und dem Saarland waren es weniger.

Der Abstand bis zu einer erneuten Kontrolle eines Betriebs verlängerte sich in Deutschland 2018 im Schnitt auf 25 Jahre. 2008 waren es keine 12 Jahre. Zwischen den Ländern gibt es erhebliche Unterschiede. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Takt nach den jüngsten Daten für 2018 im Schnitt mit 5,5 Jahren im bundesweiten Vergleich deutlich am kürzesten.