Notfälle : Indischer Tourist im Fleesensee ertrunken

von dpa

13. Juni 2019, 20:33 Uhr

Ein 33 Jahre alter Stand-up Paddler ist am Donnerstag im Fleesensee ertrunken. Nach Angaben der Polizei war der Tourist aus Indien am Nachmittag bei der Ortschaft Untergöhren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf den See gefahren, gekentert und ins Wasser gefallen. Der Mann habe zwar nach intensiver Suche durch Feuerwehr, Wasserschutzpolizei und einen Polizeihubschrauber gefunden werden können. Doch trotz Wiederbelebungsversuchen durch einen Notarzt habe der 33-Jährige nicht mehr gerettet werden können. Es sei ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden.