Justiz : Ines Reimers: Leiterin der ambulanten Straffälligenarbeit

Die neue Leiterin des Landesamtes für ambulante Straffälligenarbeit (Lastar), Ines Reimers, ist am Montag in Rostock in ihr neues Amt eingeführt worden. Reimers war bereits im Juli von Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner ernannt worden. Sie tritt die Nachfolge von Dirk Manzewski an, der das Amt seit der Gründung im Jahr 2011 leitete. «Ich wünsche mir vor allem Wirksamkeit der Behörde für die Probanden», sagte Reimers. Die frühere Oberstaatsanwältin war laut Justizministerium zuletzt im Bildungsministerium beschäftigt.