Gesundheit : Infektion in Pflegeheim: Zwei weitere Infizierte außerhalb

Im Zuge eines Reihen-Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern von Pflegeheimen in MV ist eine Corona-Infektion in Parchim festgestellt worden. Nun gibt es zwei weitere Nachweise außerhalb des Heims. Alle drei stehen laut Behörden im Zusammenhang.

von dpa

16. Juni 2020, 13:25 Uhr

Nach dem positiven Corona-Test einer Altenheim-Mitarbeiterin in Parchim sind auch der Ehemann und eine weitere erwachsene männliche Kontaktperson der Frau betroffen. Bei beiden seien Tests auf das neuartige Coronavirus positiv ausgefallen, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am Dienstag in Rostock mit. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim gebe es somit aktuell drei bestätigte Corona-Infektionen, die in einem epidemiologischen Zusammenhang stünden.

Die Mitarbeiterin im Hauswirtschaftsbereich des Altenpflegeheimes St. Nikolaus in Parchim hatte am vergangenen Donnerstag im Zuge einer Reihentestung eine Probe abgegeben. Am Montag lag das positive Testergebnis dann vor. Weitere gut 150 Tests bei Bewohnern und Mitarbeitern des Heims fielen dem Landesamt zufolge negativ aus.

Nach Worten eines Sprechers der Caritas als Betreiberin sollen alle Bewohner und Mitarbeiter erneut am Freitag getestet werden. Die betroffene Heim-Mitarbeiterin habe keinen unmittelbaren Kontakt zu Bewohnern gehabt. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Das Betreten der Einrichtung wurde für Besucher verboten.

Für enge Kontaktpersonen der drei nachweislich Infizierten wurden Quarantäne-Maßnahmen angeordnet, wie eine Sprecherin des Landesamts erklärte. Sie würden engmaschig vom Gesundheitsamt betreut. Außerdem sollten am Dienstag weitere ermittelte Kontaktpersonen getestet werden. Die Ergebnisse werden für Mittwoch erwartet.

Bewohner und Mitarbeiter in den Pflegeheimen Mecklenburg-Vorpommerns werden seit dem 8. Mai im Rahmen eines Projekts der Landesregierung flächendeckend auf das neuartige Coronavirus getestet. Das Virus ist bereits in mehreren Alten- und Pflegeheimen im Nordosten aufgetreten.