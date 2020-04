Gesundheit : Infektionskurve flacht ab: 531 Menschen in MV betroffen

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem neuartigen Coronavirus scheint in Mecklenburg-Vorpommern deutlich abzuflachen. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock bekanntgab, waren bis Montag (18.00 Uhr) landesweit insgesamt 531 Infektionen registriert worden. Das waren drei mehr als am Vortag. Der Zuwachs am Sonntag hatte bei fünf gelegen. Die höchste Zahl an Neuzugängen hatte es im Nordosten am 27. März mit 48 gegeben.

von dpa

06. April 2020, 18:54 Uhr

Laut Landesamt mussten bislang 74 der Infizierten im Krankenhaus behandelt werden, 13 davon auf einer Intensivstation. Die Zahl der Sterbefälle erhöhte sich um zwei auf nunmehr acht. Im Landkreis Vorpommern-Rügen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte starben zwei 78-jährige Männer, die an schweren Vorerkrankungen gelitten hätten, hieß es.

Unter Berufung auf Datenauswertungen des Robert-Koch-Instituts schätzt das Landesamt, dass in Mecklenburg-Vorpommern inzwischen etwa 184 Menschen von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind.