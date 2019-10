Preise : Inflation auf niedrigstem Stand seit Mai

Gesunkene Energiepreise haben die Teuerungsrate in Mecklenburg-Vorpommern auf den niedrigsten Stand seit Mai gedrückt. Die Verbraucherpreise stiegen im September im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Montag in Schwerin mitteilte. Bundesweit legte das Preisniveau seit September 2018 sogar nur um 1,2 Prozent zu. Im Juli und August hatte die Rate im Nordosten noch bei jeweils 1,8 Prozent gelegen.

von dpa

14. Oktober 2019, 17:19 Uhr

Kraftstoff war dem Amt zufolge im September 6,3 Prozent billiger als vor einem Jahr. Der Heizölpreis gab um 2,5 Prozent nach. Gas verteuerte sich hingegen um 4,3 Prozent, Strom um 3,3 Prozent. Butter wurde 27,9 Prozent billiger, Äpfel um 11,4 Prozent. Hingegen musste für Brot und Getreideerzeugnisse im September 3,4 Prozent mehr auf den Ladentisch gelegt werden als vor einem Jahr.

Die Inflationsrate ist ein wichtiger Gradmesser für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Notenbank strebt für den gesamten Euroraum mit seinen 19 Ländern mittelfristig eine Jahresteuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent an - weit genug entfernt von der Nullmarke. Denn dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise könnten Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das kann die Wirtschaft bremsen.