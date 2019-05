Schulen : Informationsreise für 44 Lehrsamtstudenten in Vorpommern

Mit dem Ziel, angehende Lehrer für ein Berufsleben in Vorpommern zu interessieren, startet am kommenden Montag die erste Lehrerlandpartie. Unter dem Motto «Land erfahren. Schule erleben» sollen sich 44 Interessenten in Grundschulen und Regionalen Schulen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns über die dortigen Arbeits- und Lebensbedingungen informieren, teilte das Bildungsministerium am Freitag mit. Neben dem Ministerium wird die Reise vom Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung organisiert.

von dpa

31. Mai 2019, 11:21 Uhr

An den drei Tagen sind Stationen in Greifswald, Pasewalk, Löcknitz, Torgelow und Ueckermünde geplant. Neben Lehramtsstudenten aus Mecklenburg-Vorpommern nehmen Studenten aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Berlin an der Reise teil.

Mit der Lehrerlandpartie solle Studenten Lust auf Schulen im ländlichen Raum gemacht werden, wo mehr junge Lehrer gebraucht würden, sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD). «Ich bin mir sicher, dass sich mehr Nachwuchslehrkräfte vorstellen können, dort zu arbeiten, wenn sie die Schulen besucht und den Schulalltag erlebt haben.» Im Rahmen der Tour treffen die Studenten nicht nur Lehrer, sondern auch Bürgermeister und andere Lokalpolitiker.