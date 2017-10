Arbeitsmarkt : Ingenieure sind Mangelware: Branche schlägt Alarm

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 05:42 Uhr

Die Ingenieurbranche in Mecklenburg-Vorpommern schlägt Alarm. Landesweit fehlen hunderte Bauingenieure. «Die Lage ist katastrophal», sagte der Sprecher des Ingenieurrates, Ralph Seehase. Mehr als die Hälfte der in der Ingenieurkammer organisierten 1135 freiberuflichen Bauingenieure sei über 55 Jahre alt. Damit gehen rund 600 Ingenieure in den kommenden zehn Jahren in Rente. Dazu kämen die Bauingenieure in den Verwaltungen, Behörden und der Baubranche. Der Ingenieurrat - ein Zusammenschluss von Ingenieurverbänden, Ingenieurvereinen und der Ingenieurkammer in MV - hat hochgerechnet: Um den Bedarf in Planungsbüros, Ämtern und im Baugewerbe zu decken, müssten jährlich 120 Ingenieure neu in den Beruf einsteigen. Doch der Markt sei leergefegt.