Landtag : Initiative der Linken gegen stark steigende Heimkosten

Nach der wachsenden Kritik an stark steigenden Kosten für die Bewohner in Pflegeheimen fordert die oppositionelle Linke im Landtag die Landesregierung zum Handeln auf. Sie solle sich auf zwei Feldern einsetzen, um die Geldbörsen der Heimbewohner zu entlasten, verlangt die Fraktion in einem Landtagsantrag, der am Donnerstag im Parlament diskutiert werden soll.

von dpa

21. September 2020, 13:10 Uhr