Energie : Initiative: LNG hat den Durchbruch noch vor sich

von dpa

03. Juli 2018, 14:22 Uhr

Flüssiges Erdgas (LNG) könnte in den nächsten ein bis zwei Jahren den Durchbruch schaffen und zum Kraftstoff der Zukunft in der Schifffahrt und anderen Bereichen werden. Noch aber sei es nicht so weit, stellte die Maritime LNG Initiative am Dienstag in Hamburg fest. «Man muss noch eine Zeit lang dranbleiben und darf nicht das Momentum verlieren», sagte Rowil Ponta, Geschäftsführender Gesellschafter der Schiffsmanagement-Firma Nordic Hamburg. Sein Unternehmen hat zwei LNG-Schiffe mit 1400 Containern Tragfähigkeit im europäischen Küstenverkehr in Betrieb. Weltweit können bei einer Flotte von rund 50 000 Seeschiffen schätzungsweise 200 Schiffe mit LNG fahren oder sind darauf vorbereitet. Das verflüssigte Erdgas reduziert den Ausstoß der Schiffe von Schwefeloxid, Stickoxiden und Feinstaub auf nahezu Null und auch von Kohlendioxid um 20 Prozent.