Regierung : Initiative: Mobilfunk Teil der Daseinsvorsorge

Im Ringen um eine flächendeckende Mobilfunkversorgung auch auf dem Lande sucht Mecklenburg-Vorpommern Verbündete. Dazu bringt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) heute in Berlin eine Bundesratsinitiative in die Länderkammer ein. Nach dem Willen Mecklenburg-Vorpommerns soll die Vergabe der sogenannten 5G-Frequenzen für Mobilfunk durch den Bund an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung geknüpft werden.

von dpa

15. Februar 2019, 13:38 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern macht sich stark für eine lückenlose Mobilfunkversorgung auch auf dem Lande und will den Bund dabei in die Pflicht nehmen. In einer Entschließung, die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Freitag in Berlin in den Bundesrat einbrachte, werden von der Bundesregierung deutlich schärfere Vorgaben verlangt. So sollen Mobilfunkbetreiber bei der bevorstehenden Versteigerung der 5G-Frequenzen nur dann eine Lizenz erhalten, wenn sie auch eine hundertprozentige Netzabdeckung garantieren. «Schnelles Internet und ein leistungsfähiges Mobilfunknetz gehören heute zur Daseinsvorsorge wie Strom und Wasser», begründete Schwesig die Forderung. Die Tilgung weißer Flecken auf der Mobilfunkkarte sei nicht nur eine technische Frage. «Es geht um die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland.