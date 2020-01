Unternehmen : Initiative setzt sich für Erhalt der Mühle in Jarmen ein

von dpa

03. Januar 2020, 07:58 Uhr

Die mehr als 100 Jahre alte Mühle in Jarmen an der Peene soll schließen - als letzte Getreidemühle in Mecklenburg-Vorpommern. Dagegen wehrt sich eine Bürgerinitiative in der Kleinstadt. Dem europaweit tätigen Konzern GoodMills (Hamburg) zufolge soll Ende September Schluss sein. Die Produktion der mit 60 000 Tonnen Mahlkapazität kleinsten Getreidemühle des Konzerns soll künftig in Berlin und Hamburg miterledigt werden. Die Initiative sammelt Unterschriften zur Rettung der Mühle und fordert die Landesregierung auf, sich für den Erhalt des Standorts einzusetzen. Es gehe nicht allein um die 28 Arbeitsplätze. Vor allem gehe es um den Widerspruch zwischen den politischen Debatten um Klimaschutz, CO2-Einsparung und Regionalität einerseits und der Realität in Jarmen andererseits.