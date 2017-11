Kirche : Inklusionspreis geht an Gebärdenchor und «SommerCafé»

von dpa

erstellt am 11.Nov.2017 | 16:00 Uhr

Der Hamburger Gebärdenchor «Hands and Soul» und das «SommerCafé» der Kirchengemeinde Lichtenhagen-Dorf (Landkreis Rostock) sind am Samstag mit dem Inklusionspreis der Nordkirche ausgezeichnet worden. Die beiden Preisträger teilen sich den ersten Platz und erhalten je 3000 Euro, wie die Bischofskanzlei Schwerin mitteilte. «Der Hamburger Gebärdenchor und das SommerCafé überzeugten die Jury gleichermaßen», erklärte Diakon Jörg Stoffregen - daher sei der erste Platz geteilt und auf den zweiten Platz verzichtet worden. Der dritte, mit 1500 Euro dotierte Preis ging an das Kinder- und Jugendbüro des Kirchenkreises Nordfriesland für das Inklusionsprojekt «Ich bin anders - Gott sei Dank». Der 2015 ins Leben gerufene Inklusionspreis wird alle zwei Jahre verliehen. Der Begriff Inklusion beschreibt das gemeinsame Leben, Lernen und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderung.