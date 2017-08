Extremismus : Innenausschuss hört Minister zu Antiterror-Einsatz

Der Innenausschuss des Landtags ist am Donnerstag in Schwerin zu einer Sondersitzung zusammengekommen, um sich mit dem Antiterror-Einsatz gegen drei Verdächtige in Güstrow zu befassen. Die Abgeordneten haben dazu Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und Justizstaatssekretärin Birgit Gärtner geladen. Die Politiker sollen hinter verschlossenen Türen über den Einsatz informieren und auch Auskunft zu der Freilassung der Männer noch am Tag der groß angelegten Durchsuchungen geben.