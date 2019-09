Polizei : Innenminister Caffier ernennt 85 neue Polizisten

von dpa

27. September 2019, 17:44 Uhr

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) hat am Freitag 85 neue Polizisten ernannt. Im Festsaal der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege in Güstrow übergab Caffier den Absolventen feierlich ihre Bachelorurkunde, wie das Ministerium mitteilte. Die frisch gebackenen Polizeikommissare sollen die Landespolizei ab Oktober unterstützen. «Mit diesen neuen und gut ausgebildeten Polizistinnen und Polizisten wird somit auch mehr Personal für die Reviere im Land zur Verfügung stehen», so Innenminister Caffier.