Migration : Innenminister Caffier trifft sich mit BAMF-Chef Sommer

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) trifft sich am Donnerstag zu einem Arbeitsgespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Hans-Eckhard Sommer. Bei dem Treffen in der Erstaufnahme-Einrichtung Stern-Buchholz im Süden Schwerins soll auch die Gestaltung der Asylverfahren zur Sprache kommen. Laut Innenministerium hatten Bund und Land im April 2019 vereinbart, ihre Kooperation in der Erstaufnahme zu vertiefen und so die Abläufe effektiver zu gestalten.

von dpa

08. Oktober 2020, 01:51 Uhr