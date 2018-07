Innere Sicherheit : Innenminister legt Verfassungsschutzbericht für 2017 vor

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier (CDU) legt am heutigen Dienstag in Schwerin den Verfassungsschutzbericht des Landes für 2017 vor. Das jährlich erstellte Dossier soll ein Lagebild zu aktuellen Bedrohungen für die demokratische Ordnung geben und jüngste Entwicklungen aufzeigen. Im Fokus stehen dabei insbesondere rechtsextremistische Gruppierungen. Von diesen gehen nach Einschätzung von Innenminister Lorenz Caffier (CDU) weiterhin die größten Gefahren aus.

von dpa

31. Juli 2018, 04:22 Uhr

Von den 2017 im Land registrierten 112 politisch motivierten Gewaltdelikten seien 84 Tätern aus dem rechten Spektrum zugeschrieben worden, hatte Caffier im April mitgeteilt. Linke Gewalt ging im Vorjahr zurück. Dafür richten die Verfassungsschützer ihre Aufmerksamkeit zunehmend auf den islamistischen Terrorismus. Im Herbst 2017 war in Schwerin ein 20-jähriger Syrer festgenommen worden, der seit Donnerstag in Hamburg vor Gericht steht. Laut Bundesanwaltschaft hatte er einen Sprengstoff-Anschlag geplant, um in einer Menschenmenge möglichst viele «Ungläubige» zu töten.