Regierung : Innenministerium: Weitere Gemeindefusionen stehen bevor

Nachdem das Land vergangene Woche der Gemeinde Mönchgut auf Rügen 800 000 Euro als Fusionsprämie und Entschuldungshilfe zugewiesen hat, zeichnet sich ein weiterer Zusammenschluss ab. Demnach stehe eine Fusion der Gemeinden Marnitz, Suckow und Tessenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bevor, teilte das Innenministerium am Montag in Schwerin mit. Zuvor hätten die Bewohner der Gemeinde Tessenow den Zusammenschluss in einem Bürgerentscheid gebilligt. In Marnitz und Suckow müssten jetzt noch entsprechende Beschlüsse der Gemeindevertreter gefasst werden.

von dpa

25. Juni 2018, 17:53 Uhr

Laut Ministerium stehen bis 2019 für Fusionen und Konsolidierungszuweisungen jeweils 40 Millionen Euro zur Verfügung. Derzeit würden in knapp 30 Kommunen Verhandlungen laufen. Als Reaktion auf die weiterhin zögerlichen Gemeindefusionen wurden in diesem Jahr die sogenannten Hochzeitsprämien erhöht.