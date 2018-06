Technik : Innovationspreis «Inno Award 2018» für «Nebula Labs»

von dpa

25. Juni 2018, 19:37 Uhr

Roggentin (dpa/mv) - Zwei Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Plasmaforschung und Technologie in Greifswald sind mit dem Innovationspreis «Inno Award 2018» ausgezeichnet worden. Jörn Winter und Ansgar Schmidt-Bleker bilden das Team «Nebula Labs», das ein revolutionäres Hände-Desinfektionsverfahren auf den Markt bringen will, wie der Verbund der Technologiezentren Mecklenburg-Vorpommerns als Preisstifter am Montag berichtete. Die zum Patent angemeldeteTechnologie basiere auf Plasma, einem ionisierten Gas. Selbst sporenbildende Keime würden in Sekunden abgetötet. Diese Wirkung erziele kein bislang zugelassenes Handdesinfektionsmittel. Die Substanz basiere auf Wasser, sei geruchsfrei und unbedenklich für die Umwelt. Der erste Preis ist mit 10 000 Euro dotiert.