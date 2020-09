Metallindustrie : Insolvenzgericht: Konzept für Gießerei bis 1. November

Die angeschlagene Eisengießerei Torgelow GmbH (Vorpommern-Greifswald) und ihre Gläubiger wollen das Konzept zum Erhalt der EGT erst einen Monat später als bisher geplant vorlegen. Wie eine Sprecherin des zuständigen Amtsgerichtes Neubrandenburg am Freitag sagte, soll dieses Konzept nun am 1. November, statt wie bisher geplant am 1. Oktober, stehen. Derzeit seien alle Beteiligten in dem Zusammenhang - darunter auch das Land Mecklenburg-Vorpommern und die Auftraggeber - in «sehr aussichtsreichen Verhandlungen.»

von dpa

25. September 2020, 10:07 Uhr