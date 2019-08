Ernährung : Insolvenzplan für «Lila Bäcker» angenommen

Die Gläubiger der insolventen Bäckerei-Kette «Lila Bäcker» (Pasewalk) sollen am Montag über den Insolvenzplan für das Unternehmen entscheiden. Dazu sind sie zu einer Gläubigerversammlung ins Amtsgericht Neubrandenburg geladen, wie Richterin Astrid Hacker sagte. Zudem haben sie nach dem Unfalltod des bisherigen Insolvenzverwalters Rolf Rattunde über einen neuen Verwalter abzustimmen. Er soll aus derselben Berliner Kanzlei kommen.

von dpa

12. August 2019, 14:34 Uhr

Der Insolvenzplan für die Bäckerei-Kette «Lila Bäcker» (Pasewalk) ist angenommen worden, der Betrieb kann weiter existieren. Mit diesem Ergebnis endete am Montag die Gläubigerversammlung im Amtsgericht Neubrandenburg. Der von Insolvenzverwalter Torsten Martini erarbeitete Insolvenzplan sieht vor, dass keine weiteren Filialen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg geschlossen werden. «Die Umsätze entwickeln sich im August dankenswerter Weise besser erwartet. Wir hoffen, dass es dabei bleibt.» Auch die Zahl der Mitarbeiter bleibe mit rund 2200 stabil. Nun müsse der Bankkredit in Höhe von zehn Millionen Euro ausgereicht werden, dieser sei zu 80 Prozent vom Land verbürgt. «Und dann wird hoffentlich demnächst das Insolvenzverfahren aufgehoben», sagte Martini der Deutschen Presse-Agentur.