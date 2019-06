Fischerei : Institut: Vermutlich keine Fangstopps für Dorsch und Hering

von dpa

07. Juni 2019, 12:51 Uhr

Zu völligen Fangverboten für Dorsch und Hering in der Ostsee wird es nach Ansicht des Chefs des Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann, nicht kommen. In den vergangenen 30 Jahren sei wissenschaftlichen Empfehlungen für Fangstopps nicht ein einziges Mal gefolgt worden, sagte er am Freitag auf dem Fischereitag des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer in Negast bei Stralsund. Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat erneut empfohlen, die Fangquoten drastisch zu reduzieren, bis hin zu einem Fangverbot für Hering in der westlichen und für Dorsch in der östlichen Ostsee. Zimmermann sagte, selbst wenn die Fischerei in der östlichen Ostsee eingestellt würde, dann würde sich der Bestand in den nächsten sechs bis sieben Jahren nicht erholen.