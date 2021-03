Gesundheit : Insulaner auf Hiddensee werden gegen Coronavirus geimpft

Auf der Insel Hiddensee sollen am Mittwoch mehr als 120 Menschen gegen das Coronavirus geimpft werden.

Hiddensee | Dazu wird nach Angaben des Landkreises morgens ein mobiles Impfteam mit der Fähre übersetzen und in Zusammenarbeit mit dem Inselarzt in dessen Praxis impfen. Zu den Berechtigten zählen neben Menschen mit höchster Impfpriorität - also etwa Menschen ab 80 Jahren oder medizinisches Personal mit hohem Risiko - auch Teile des Schul- und Kitapersonals, wie ...

