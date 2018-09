Soziales : Integrations-Förderpreis für «Nachhilfeunterricht Rostock»

von dpa

07. September 2018

Der Verein «Nachhilfeunterricht Rostock» ist mit dem Deichmann-Förderpreis für Integration in Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Im vergangenen Jahr konnten 180 Kinder und Jugendliche von dem zwölfköpfigen Team betreut werden. Dabei hatte rund die Hälfte der betreuten Kindern einen Migrationshintergrund wie die Preisstifter am Freitag die Auszeichnung begründeten. Die Nachhilfe im Stadtteil Evershagen biete günstigen und guten Nachhilfeunterricht und helfe Schülern bei Notenverbesserung, Versetzung in die nächste Klassenstufe oder einem Schulabschluss.