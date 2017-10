Schulen : Integrationspreis an Grundschule aus Rostock-Schmarl

von dpa

erstellt am 04.Okt.2017 | 05:35 Uhr

Die Grundschule in Rostock-Schmarl wird heute (14.30 Uhr) mit dem Deichmann-Förderpreis für Integration ausgezeichnet. Der Förderpreis wird auf Regional- und auf Bundesebene vergeben, die Grundschule mit rund 300 Schülern hatte sich im Land durchgesetzt. Die Schüler in Schmarl aus 20 Nationen lernen in 16 Klassen, von denen sechs Diagnose-Förderklassen sind. Die Jury hob hervor, dass im Vordergrund der Förderung und Projektarbeit die Minimierung von individuellen Defiziten und die Entwicklung der sozialen Kompetenzen und des Gemeinschaftsgefühls liegen. Der Preis, der von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) übergeben wird, ist mit 1000 Euro dotiert.