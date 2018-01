Gesundheit : Integrierter Rettungsdienst in Grenzregion geplant

von dpa

25. Januar 2018, 06:07 Uhr

Deutsche und polnische Rettungsdienste wollen bei der Notfallversorgung in der Grenzregion stärker miteinander kooperieren. Am heutigen Donnerstag startet mit einer Konferenz in Greifswald (10.00 Uhr) das Projekt «Integrierter grenzüberschreitender Rettungsdienst Pomerania/Brandenburg». Beteiligt an dem mit zwei Millionen Euro geförderten Projekt sind Forschungseinrichtungen und Rettungsdienste aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und der polnischen Wojewodschaft Westpommern, wie die Universitätsmedizin Greifswald mitteilte. Über drei Jahre wollen sie Standards für einen funktionsfähigen und rechtssicheren deutsch-polnischen Rettungsdienst entwickeln.