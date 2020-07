Theater : Intendant Tietje stellt Spielplan für Staatstheater vor

Ungeachtet der noch bestehenden Corona-Beschränkungen steht das Mecklenburgische Staatstheater in Schwerin vor dem Neustart. Generalintendant Lars Tietje will heute in Schwerin den Spielplan für die kommende Spielzeit vorstellen, die voraussichtlich Ende August beginnen wird. Die Corona-Pandemie hatte die Musik- und Schauspiel-Aufführungen im März jäh gestoppt. Auch das zuschauerträchtige Sommer-Open-Air mit großer Oper vor der Schlosskulisse musste abgesagt werden.

von dpa

09. Juli 2020, 05:34 Uhr