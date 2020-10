Messen : Internationale Rassehunde-Ausstellung mit 1750 Tieren

Die 17. Internationale Rassehunde-Ausstellung in Rostock zeigt an diesem Wochenende mehr als 1750 Tiere aus 250 Rassen. Die Hunde kommen aus 16 Ländern, teilte Projektleiterin Kathrin Schiemann mit. Außerdem bieten mehr als 60 Aussteller Produkte und Informationen zu den Vierbeinern an. Dazu gibt es in der HanseMesse ein Begleitprogramm unter anderem mit Hundemodenschau und Dogdance. Die Hundebesitzer treten an, um ihre Lieblinge von Richtern bewerten zu lassen und den Titel «Best in Show» zu ergattern.

von dpa

03. Oktober 2020, 02:00 Uhr