Museen : Internationaler Museumstag mit zahlreichen Attraktionen

Mit 84 Museen beteiligt sich Mecklenburg-Vorpommern heute am Internationalen Museumstag. Besucher können sich auf freien oder ermäßigten Eintritt, Sonderführungen und Aktionen freuen. Im Otto-Lilienthal-Museum Anklam kann erstmals in einem Flugsimulator ausprobiert werden, wie der Pionier im 19. Jahrhundert seine Fluggeräte steuerte.

von dpa

13. Mai 2018, 09:25 Uhr

Das Cockpit von Lilienthals Gleiter wurde dafür aus Weidenholz nachgebaut und in einem Edelstahl-Rahmen aufgehängt. Ein Bildschirm zeigt den Hügel, den der Besucher hinunter«fliegt», die Flughöhe und die erreichte Entfernung. Der Museumsgast von heute stützt sich wie einst Lilienthal mit den Armen in dem Gestell ab und steuert mit seinen in der Luft hängenden Beinen.

Im Darß-Museum Prerow wird um 12.00 Uhr feierlich das «Virtuelle Landesmuseum Mecklenburg» um 16 Museen aus Vorpommern erweitert. Seit 2014 gibt es diese Internetseite. Mit den rund 100 ausführlich erklärten Exponaten aus 16 Häusern des östlichen Landesteils wächst die Zahl der Ausstellungsstücke auf mehr als 400. Viele davon können dank 360-Grad-Fotografie von allen Seiten betrachtet werden.