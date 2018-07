Musik : Internationaler Sperger-Wettbewerb für Kontrabass endet

In Ludwigslust geht heute der 10. Internationale Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb für Kontrabass nach einer Woche zu Ende. 45 Teilnehmer aus rund 20 Ländern waren angereist. Sie spielten um Geldpreise in Höhe von insgesamt 15 500 Euro. Beim Abschlusskonzert treten die drei Finalisten gegeneinander an. Anschließend wird die Jury ihre Entscheidung bekanntgeben.

von dpa

29. Juli 2018, 01:40 Uhr

Auch das Publikum kann seinen Preisträger wählen. Neben den Geldpreisen werden Sonderpreise vergeben, darunter Konzertengagements bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, den Bad Reichenhaller Philharmonikern, dem Göttinger Symphonie Orchester und dem Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern. Dies soll dazu beitragen, den Kontrabass als Solo-Instrument im Konzertleben präsenter werden zu lassen.

Benannt ist der Wettbewerb nach Johann Matthias Sperger (1750-1812), der als führender Kontrabassist seiner Zeit gilt. Am Ludwigsluster Hof wirkte er 23 Jahre lang in der Hofkapelle des mecklenburgischen Herzogs und komponierte zahlreiche Stücke für das Instrument.