Schulen : Investitionsstau in Schulen größeres Problem als Vandalismus

Schimmel in Toiletten, zugige Fenster, uralte Computer: Viele Schulen in Mecklenburg-Vorpommern stecken im Investitionsstau. Auf 1,5 Milliarden Euro schätzt die Linke im Landtag den Bedarf und beruft sich dabei auf den Städte- und Gemeindetag. Die Landesregierung hat angekündigt, in dieser Wahlperiode, die noch bis 2021 dauert, 325 Millionen Euro in den Neubau und die Sanierung von Schulen zu investieren - 129 Schulbauprojekte werden dem Bildungsministerium zufolge gefördert. Zusammen mit den Eigenanteilen der Schulträger soll so mehr als eine halbe Milliarde Euro investiert werden.

von dpa

19. Januar 2019, 08:33 Uhr

Ist eine Schule modern hergerichtet, gehen die Schüler meist pfleglich damit um, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. «Je neuer das Gebäude, desto weniger Probleme gibt es mit Schmierereien oder Zerstörung», sagte der Sprecher der Stadt Stralsund, Peter Koslik. Dieses Bild zeigt sich vielerorts - die Schäden durch Vandalismus an den Schulen sind nach Auskunft der Behörden meist gering.