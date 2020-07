Maschinenbau : Investor für Metallverarbeiter gesucht: Gläubiger stimmen zu

Die Neubrandenburger Spezialmaschinen- und Werkzeugbau GmbH & Co KG (SMW) soll mit Hilfe eines Investors wieder aus der Insolvenz herausgeführt werden. Das haben die Gläubiger der Maschinenbaufirma am Montag auf ihrer Gläubigerversammlung am Amtsgericht Neubrandenburg beschlossen, wie das Gericht und der Insolvenzverwalter Ralph-Jörn Kurschus am Anschluss mitteilten.

von dpa

06. Juli 2020, 14:18 Uhr