Gesundheit : Inzidenz in MV sinkt: Erleichterungen für komplett Geimpfte

Die Sieben-Tage-Inzidenz in MV ist erneut gesunken. In der Stadt Rostock liegt sie wieder unter 100. Hier hatte gerade erst die Notbremse gegriffen. Komplett Geimpfte können sich ab Samstag über Erleichterungen freuen.

Schwerin | Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen ist in Mecklenburg-Vorpommern weiter gesunken. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag mitteilte, gab es zuletzt 123,7 nachgewiesene Neuansteckungen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner - 7,5 weniger als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Donnerstag bei 304. ...

